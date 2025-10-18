Sinner di nuovo Re di Riad gioca un tennis perfetto e domina Alcaraz Live 6-2 6-4 

Xml2.corriere.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro non lascia scampo allo spagnolo e mette le mani sul ricco montepremi da 6 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner di nuovo re di riad gioca un tennis perfetto e domina alcaraz160live 6 2 6 4160

© Xml2.corriere.it - Sinner di nuovo Re di Riad, gioca un tennis perfetto e domina Alcaraz Live 6-2, 6-4 

Leggi anche questi approfondimenti

sinner nuovo re riadSinner si conferma re in Arabia Saudita, suo il Six Kings Slam, battuto in finale Alcaraz - 4 e si porta a casa i sei milioni di dollari del premio per il vincitore ... Scrive rtl.it

sinner nuovo re riadSinner spazza via Alcaraz al torneo dei re di Riyadh - Era solo un’esibizione e per la classifica non contava nulla, ma Jannik Sinner si prende la sua rivincita e batte Carlos Alcaraz sul cemento di Riyadh, ... Riporta gds.it

sinner nuovo re riadSinner-Alcaraz al Six Kings Slam in diretta: 6-2; 6-4, Jannik con servizio e dritto chiude i conti - L'azzurro e lo spagnolo vanno all’assalto dei sei milioni di dollari (5,14 milioni di euro al cambio) che spettano al vincitore del torneo- Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Nuovo Re Riad