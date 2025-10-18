Sinner di nuovo Re di Riad gioca un tennis perfetto e domina Alcaraz Live 6-2 6-4

L'azzurro non lascia scampo allo spagnolo e mette le mani sul ricco montepremi da 6 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner di nuovo Re di Riad, gioca un tennis perfetto e domina Alcaraz Live 6-2, 6-4

