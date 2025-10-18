Sinner d’Arabia | stende Alcaraz in due set e trionfa al Six Kings Slam

Prestazione fenomenale di Jannik Sinner in Arabia Saudita che vince il Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo, battendo in finale Carlos Alcaraz con un netto 6-2, 6-4 in poco più di un'ora L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner d’Arabia: stende Alcaraz in due set e trionfa al Six Kings Slam

