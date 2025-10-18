Sinner d’Arabia | stende Alcaraz in due set e trionfa al Six Kings Slam

Firenzepost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prestazione fenomenale di Jannik Sinner in Arabia Saudita che vince il Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo, battendo in finale Carlos Alcaraz con un netto 6-2, 6-4 in poco più di un'ora L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner d’Arabia: stende Alcaraz in due set e trionfa al Six Kings Slam

