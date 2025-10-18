Jannik Sinner vince per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam, l’esibizione multimilionaria di scena a Riad, in Arabia Saudita. Di nuovo suoi sei milioni di dollari attraverso il successo su Carlos Alcaraz, un 6-2 6-4 che dura lo spazio di un’ora e 13 minuti. Giornata perfetta per il numero 2 del mondo, che non concede sostanzialmente niente al suo avversario e chiude una quattro giorni nella quale è apparso in ottima forma e pronto per il resto della stagione indoor, che è storicamente un terreno di caccia prediletto. Pronti via, e subito la risposta di Sinner crea problemi ad Alcaraz con continuità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - SINNER D’ARABIA! Jannik domina Alcaraz e vince il Six Kings Slam per il secondo anno di fila!