Sinner cuore d' oro! Palleggia a Riad con una piccola fan | il video è dolcissimo

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Six Kings Slam Jannik Sinner si diverte con i tifosi prima della grande finale contro Carlos Alcaraz. L'azzurro, dopo aver battuto Djokovic in due set, ora pensa all'ennesimo vis-à-vis con lo spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner cuore d'oro! Palleggia a Riad con una piccola fan: il video è dolcissimo

