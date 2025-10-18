Sinner conquista il Six Kings Slam a Riad battuto Alcaraz 6-2 6-4
Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz (6-2; 6-4) nella finalissima del Six Kings Slam, torneo-esibizione di lusso disputato sulla veloce superficie di Riad, e si è portato a casa il premio più alto mai assegnato in uno scontro diretto: circa 5 milioni di euro. Il match, molto atteso per l’intensità e il talento dei due protagonisti, ha confermato ancora una volta l’equilibrio e il fascino di una rivalità tra le più avvincenti del circuito. A un anno esatto dal successo nella stessa cornice, Sinner ha ribaltato i pronostici: lo spagnolo partiva da favorito, forte di un vantaggio stagionale di 4-1 e della vittoria agli Us Open. 🔗 Leggi su Open.online
