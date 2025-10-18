Sinner che polso! Spiazza Alcaraz e se la ride

L’azzurro trionfa nel torneo-esibizione di Riad, superando in finale il numero uno del mondo Carlos Alcaraz con un netto 6-2 6-4. L’intera competizione è stata trasmessa in esclusiva su Netflix. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, che polso! Spiazza Alcaraz e se la ride

Scopri altri approfondimenti

Sinner, via al working progress al servizio. Bertolucci: “La chiave è il polso” L'ex tennista sulla Gazzetta: "È un movimento studiato per avere una prima palla un po’ più consistente. Ma più che la velocità in sé, l’attenzione si è focalizzata sui tagli. Sicuramente l - facebook.com Vai su Facebook

Sinner, via al working progress al servizio. Bertolucci: “La chiave è il polso” L'ex tennista sulla Gazzetta: "È un movimento studiato per avere una prima palla un po’ più consistente. Ma più che la velocità in sé, l’attenzione si è focalizzata sui tagli. Sicuramente l - X Vai su X

Sinner spiazza Alcaraz con scioltezza: i tiri angolati imprendibili, video - New York, Sinner battuto da Alcaraz in quattro set e perde il podio nella classifica Atp. Lo riporta rainews.it

Superiorità netta? Macché: paradosso Alcaraz, è 10-5 su Sinner ma ha fatto solo 6 punti in più - Dopo la sconfitta in finale contro Alcaraz a New York, il tennista azzurro ha analizzato cosa fosse accaduto agli Us Open e ha anche indicato ... Come scrive gazzetta.it

Sinner, parte la rincorsa ad Alcaraz: da Pechino a Torino i punti da difendere e conquistare - E intanto Alcaraz prende una "sberla" da Fritz Il primo passo, in ... Secondo rainews.it