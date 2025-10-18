Sinner batte Alcaraz in finale e vince il Six Kings Slam

Per il campione altoatesino un assegno da sei milioni di dollari ROMA - Era solo un'esibizione e per la classifica non contava nulla, ma Jannik Sinner si prende la sua rivincita e batte Carlos Alcaraz sul cemento di Riyadh, nell'ultimo atto del "Six Kings Slam". Per la prima volta di fronte dalla fi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

