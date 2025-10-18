Sinner batte Alcaraz a Riad | trionfo nel torneo milionario Six Kings Slam
AGI - Jannik Sinner si prende la sua rivincita e batte Carlos Alcaraz sul cemento di Riyadh, nell'ultimo atto del 'Six Kings Slam'. Per la prima volta di fronte dalla finale di Flushing Meadows che ha regalato allo spagnolo Slam e prima posizione nel ranking, i due rivali hanno dato spettacolo e stavolta a spuntarla - come già successo nella passata edizione - è stato l'azzurro: 6-2 6-4. Per Sinner un ricco assegno da sei milioni di dollari e una bella spinta verso un finale di stagione in cui proverà a riprendersi il trono. Non sarà semplice, visto che dovrebbe vincere tutti i tornei a cui prendera' parte e sperare al contempo in qualche passo falso di Alcaraz. 🔗 Leggi su Agi.it
