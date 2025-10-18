Sinner Alcaraz umiliato | scoppia la bomba a Riad

Tanto per cambiare Sinner e Alcaraz si incontreranno, per l’ennesima volta, in una finale. A Riad però, lo spagnolo è stato umiliato in pubblica piazza. Sono passati appena due anni dall’inizio della loro ascesa, ma Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno già trasformato il tennis in una storia di contrapposizione generazionale e stilistica. Due talenti agli antipodi, complementari e destinati a dominare la scena per un decennio. Nel 2025 la loro sfida è diventata il filo conduttore di un’intera stagione: vittorie, rimonte, finali epiche e scambi che resteranno nella memoria collettiva. Fino a poche settimane fa, Sinner aveva mantenuto il primato mondiale per 65 settimane consecutive, un record per il tennis italiano e una prova di continuità impressionante. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner, Alcaraz umiliato: scoppia la bomba a Riad

