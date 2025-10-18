Sinner-Alcaraz stasera in tv Finale Six Kings Slam 2025 | orario dove vedere la finale in streaming

La finale del torneo d’esibizione Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, si disputerà oggi, sabato 18 ottobre: l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, dopo aver eliminato il greco Stefanos Tsitsipas ed il serbo Novak Djokovic, affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, già battuto nell’ultimo atto del 2024. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 18.30 E NON PRIMA DELLE 20.00) Il match tra l’azzurro e l’iberico sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 18.30 italiane ed inizierà comunque non prima delle ore 20.00: in precedenza andrà in scena la finale per il terzo posto tra Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz, sconfitto da Alcaraz nel penultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz stasera in tv, Finale Six Kings Slam 2025: orario, dove vedere la finale in streaming

