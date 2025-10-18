Sinner-Alcaraz per il trono d’Arabia A Riad il nuovo duello dei fuoriclasse In palio non solo sei milioni di dollari
di Massimo Selleri In questo momento tra la coppia composta da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e tutti gli altri c’è un abisso. Resta da capire chi sia il numero uno e chi, invece, debba inseguire. Dopo Wimbledon avremmo detto che l’altoatesino viaggiava una spanna sopra lo spagnolo, nonostante l’iberico si fosse preso gli internazionali di Roma e il Rolland Garros, poi vincendo gli Us Open Alcaraz aveva interrotto le 65 settimane consecutive in cui l’azzurro era stato al primo posto del ranking internazionale e ora tocca a lui inseguire una lepre che non ha nessuna voglia di essere acchiappata, tanto che un nuovo sorpasso non sembra essere all’orizzonte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
