Sinner-Alcaraz oggi la finale del Six Kings Slam 2025 | orario e dove vederla

Sinner-Alcaraz: oggi, 19 ottobre, ennesima tappa della ormai classica sfida tra i due più forti tennisti del mondo. La finale del Six Kings Slam 2025, ricchissimo torneo-esibizione arabo che però non vale per la classifica Atp, vedrà infatti affrontarsi il numero 1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, e l’attuale numero 2, il campione azzurro Jannik Sinner. I due si contendono anche un premio da sei milioni di dollari. È il primo match tra i due campioni dopo la finale dello Us Open, vinta dallo spagnolo. L’azzurro ha conquistato la finale battendo il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 6-4 6-2, lo stesso con cui lo spagnolo ha sconfitto in semifinale lo statunitense Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Alcaraz, oggi la finale del Six Kings Slam 2025: orario e dove vederla

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ancora #Sinner contro #Alcaraz al #SixKingSlam di Riyadh. L'azzurro: "motivato" a giocare "il mio miglior #tennis" - #sixkingsslam2025 - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz, perché giocano sabato e non oggi? Le regole dell'Atp - X Vai su X

Sinner-Alcaraz, oggi la finale del Six Kings Slam 2025: orario e dove vederla - Alcaraz: oggi, 19 ottobre, ennesima tappa della ormai classica sfida tra i due più forti tennisti del mondo. Secondo lapresse.it

Sinner vs Alcaraz, oggi la finale Six Kings Slam 2025: orario, precedenti e dove vederla in tv - Finale Six Kings Slam 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, oggi: orario, incontri precedenti e dove vederla in tv ... Lo riporta superguidatv.it

Sinner-Alcaraz oggi al Six Kings Slam: a che ora si gioca la finale - Per la sesta volta in stagione Sinner e Alcaraz si affronteranno in finale: stavolta ci sarà in palio il Six Kings Slam, con un assegno da 6 milioni di dollari. Scrive sport.sky.it