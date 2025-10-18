Sinner-Alcaraz oggi finale Six Kings Slam | orario e dove vederla in tv e streaming
La sfida infinita tra il numero 1 e 2 al mondo si rinnova a Riad per il titolo del Six Kings Slam. L'italiano detentore punta al bis contro lo spagnolo: a che ora e dove guardare il match. Sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, il duello che sta infiammando il tennis mondiale, a decidere il vincitore del lussuosissimo torneo esibizione Six Kings Slam 2025 a Riad. L'atteso remake della finale dell'anno scorso, vinta dall'italiano, andrà in scena oggi. Ecco a che ora vederla e come seguirla in chiaro e in streaming Dove e quando vedere la finale dei Sincaraz La finale del Six Kings Slam, torneo d'esibizione, vedrà sfidarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz oggi, sabato 18 ottobre 2025, non prima delle ore 20:00 italiane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
