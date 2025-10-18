Sinner-Alcaraz la finale del Six Kings Slam | orario precedenti e dove seguirla in TV

Il duello tra i due fenomeni del tennis mondiale. Jannik Sinner torna protagonista in Arabia Saudita: oggi, sabato 18 ottobre 2025, il campione azzurro affronta Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, prestigioso torneo esibizione che riunisce i migliori giocatori del mondo. Finora il percorso di Sinner è stato impeccabile: ha prima superato Stefanos Tsitsipas, poi ha sconfitto in semifinale Novak Djokovic, mostrando una condizione straordinaria. Anche Alcaraz ha dominato i suoi avversari, imponendosi con facilità su Taylor Fritz. Il tennista italiano difende il titolo conquistato lo scorso anno, quando aveva battuto proprio Alcaraz nella finale.

