Sinner-Alcaraz | la finale del Six Kings Slam 2025 in diretta

Riad, 18 ottobre 2025 – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo per l'ennesimo remake della stagione, che non vale punti Atp ma un bottino di milioni di dollari. Nella finale del Six Kings Slam 2025 a Riad (oggi non prima delle 20), si sfidano il numero 2 e il numero 1 del mondo: un dejà vu del tennis mondiale, ormai ingessato al vertice. Sinner ha vinto il torneo-esibizione saudita nel 2024, ma se parliamo di precedenti, quest'anno lo spagnolo parte da favorito. Nel computo degli scontri del 2025, Alcaraz conduce per 4-1, con l'ultima vittoria sul cemento degli Us Open che ha consentito al murciano il sorpasso in testa al ranking.

