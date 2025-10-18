Sinner-Alcaraz Jannik vince il Six Kings Slam | le scelte vincenti dell' azzurro

Jannik Sinner si conferma re d'Arabia. Il numero due al mondo ha sconfitto l'eterno rivale Carlos Alcaraz nella seconda edizione del torneo d'esibizione Six Kings Slam. Jannik, che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner-Alcaraz, Jannik vince il Six Kings Slam: le scelte vincenti dell'azzurro

Approfondisci con queste news

Six Kings Slam. Sinner-Alcaraz 6-2 6-4 in 1h e 12'. L'azzurro è il re di Riad per la seconda volta Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

JANNIK MANTIENE LA CORONA Sinner sconfigge Alcaraz nella finale del Six Kings Slam e vince il torneo di Riyad per la seconda volta di seguito Il numero 2 del mondo stacca anche un assegno da 6 milioni di dollari, il bottino offerto dal torneo ara - X Vai su X

Six Kings Slam 2025, Sinner batte Alcaraz in finale e vince sei milioni di dollari - L'azzurro ha trionfato in finale contro Carlos Alcaraz (proprio come nel 2024) con il ... Si legge su lapresse.it

Jannik Sinner travolge Alcaraz vince il Six Kings Slam e si prende 5,5 milioni e mezzo di premio - 4 Carlos Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam. Segnala fanpage.it

Jannik Sinner ha vinto di nuovo il torneo Six Kings Slam in Arabia Saudita - Sabato il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il tennista spagnolo Carlos Alcaraz alla finale del torneo Six Kings Slam, un torneo di tennis a cui partecipano sei tra i migliori tennisti al mon ... Lo riporta ilpost.it