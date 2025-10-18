Sinner-Alcaraz Jannik vince il Six Kings Slam | le scelte vincenti dell' azzurro

Ilmessaggero.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si conferma re d'Arabia. Il numero due al mondo ha sconfitto l'eterno rivale Carlos Alcaraz nella seconda edizione del torneo d'esibizione Six Kings Slam. Jannik, che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sinner-Alcaraz, Jannik vince il Six Kings Slam: le scelte vincenti dell'azzurro

