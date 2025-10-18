Sinner-Alcaraz il tennis trema perché non sa come gestirli

L'era dei Cannibali è una sottile linea di confine tra l'esaltazione dei numeri e la depressione di chi resta a guardare. Pogacar che scatta in bici a 80 chilometri dal traguardo mentre gli altri arrancano dietro di lui, Marquez che vince il mondiale di MotoGp annichilendo chiunque gli stia (lontanamente) vicino, sono esempi di tirannia. E già successo e succederà ancora. Ma nel tennis c'è qualcosa di più perché, quando il numero 2 si fonde con il numero 1 e diventa una cosa sola, ci si chiede dove stia la forza e quanta sia la debolezza complessiva. Ovvero (come disse lo scrittore polacco Stanisaw Jerzy Lec): «Se un cannibale quando mangia si serve del coltello e della forchetta, si tratta di progresso?».

