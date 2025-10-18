Sinner-Alcaraz duello per la rivincita morale Ma c’è anche un montepremi record in palio | quanto guadagna chi vince

Cresce l’attesa per la finale del “ricchissimo” torneo-esibizione Six Kings Slam, in corso sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. A contendersi il titolo saranno ancora una volta l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcarz: gli eterni ami-nemici chiamati a fronteggiarsi ancora una volta sul campo blu dopo il duello di New York per gli Us Open. Sinner contro Alcaraz: la sfida finale a Riad che vale un montepremi da record. «È una grande opportunità e una bella sfida per mostrare del buon tennis. Sono molto felice di dividere ancora una volta il campo con Carlos: tutti noi speriamo in una grande partita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner-Alcaraz, duello per la rivincita morale. Ma c’è anche un montepremi record in palio: quanto guadagna chi vince

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ancora sfida Sinner-Alcaraz, finale Six Kings Slam da 6 milioni di dollari Il terzo posto si gioca fra Djokovic e Fritz - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz, una finale da 6 milioni TEST A TEST ? Simeone rivede il Napoli Guaio Max, Pulisic solo a novembre ? Vuole, sorpresa Kean La prima pagina di sabato 18 ottobre ? #CorrieredelloSport - X Vai su X

Sinner-Alcaraz, rivincita a Riad: il tennis del futuro torna in finale al Six Kings Slam - Dopo Wimbledon e Parigi, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano di fronte nella finale del Six Kings Slam 2025 a Riad. Da msn.com

Sinner-Alcaraz, il 17° atto oggi in finale al Six Kings Slam: orario e dove vederlo in TV e streaming - Sinner e Alcaraz si affrontano oggi nella finale del Six Kings Slam a Riad, con diretta esclusiva su Netflix e montepremi record da 12 ... Lo riporta fanpage.it

Six Kings Slam su Netflix, in finale sempre Sinner-Alcaraz (anche in diretta streaming): quando e a che ora è l'evento - 2, guadagnandosi l'ennesima finale contro l'acerrimo rivale spagnolo ... Lo riporta libero.it