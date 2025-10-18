Sinner-Alcaraz | break di Jannik può essere l' allungo decisivo Live 6-2 4-3 | Dove in tv

L'azzurro e lo spagnolo vanno all’assalto dei sei milioni di dollari (5,14 milioni di euro al cambio) che spettano al vincitore del torneo-esibizione di Riad. Carlos nettamente avanti nei precedenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Alcaraz: break di Jannik, può essere l'allungo decisivo Live 6-2, 4-3 | Dove in tv

Six Kings Slam. In campo Sinner-Alcaraz per la finale dei re a Riad: uno show da 6 milioni di dollari Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it

Sinner-Alcaraz, quando giocano la finale del Six Kings Slam? Orario, dove vedere (in tv e streaming) e...

Sinner-Alcaraz 6-2, 2-2 diretta oggi, Jannik vince il primo set in 27 minuti - La finale del Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, sabato 18 ottobre, a Riad. Lo riporta leggo.it

Sinner-Alcaraz, diretta live Six Kings Slam: Jannik a un passo dalla vittoria - Diretta live della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Six Kings Slam che mette in palio il ricchissimo montepremi da ben 6 milioni di dollari ... sport.virgilio.it scrive

Jannik Sinner travolge Alcaraz vince il Six Kings Slam e si prende 5,5 milioni e mezzo di premio - 4 Carlos Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam. Scrive fanpage.it