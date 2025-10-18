Simeone | Sono contento per i tre punti e perché ho gestito tante emozioni oggi

Il Cholito Simeone, protagonista al contrario della sfida del Napoli contro il Torino, perché autore del gol granata che punisce gli uomini di Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Le parole di Simeone. Quanto sei contento di questa vittoria? «Innanzitutto voglio dire he per me è stata una partita molto speciale e portare tre punti in una partita tanto difficile vuol dire molto. Sono contento per come ho giocato e perché ho gestito tante emozioni. Abbiamo vinto con la migliore squadra». Il momento del gol? «Ero contento perché fare un gol per la mia squadra non è mai facile. Sono contento, ho vissuto tante emozioni, ma per prima cosa sono contento perché i tifosi hanno bisogno di vedere una squadra che lotta fino alla fine e oggi si è visto un grande ambiente: Oggi eravamo uno stadio intero che cercava di difendere il risultato fino all’ultimo minuto» Dovrai offrire qualche cena per aver segnato al Napoli «Non lo so, quando sono in campo voglio vincere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

