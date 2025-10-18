Simeone il retroscena divertente su Conte | È pazzo ci urlava contro sotto la grandine

È proprio vero, a Napoli si piange due volte. Lo sa bene Giovanni Simeone, che alla vigilia della sfida da ex con il suo Torino, ha aperto il cassetto dei ricordi in un’intervista a Dazn. Un fiume di emozioni, aneddoti e dichiarazioni d’amore per una città che non ha mai dimenticato. Con un retroscena esilarante che svela la vera natura di Antonio Conte. Simeone si racconta: “Napoli, che amore. E Conte è un ‘pazzo’. Alla domanda sul rapporto con Conte, Simeone sorride e racconta un episodio emblematico. “Ho capito quanto è ‘pazzo’ quando una volta a Castel Volturno, durante un allenamento, ha iniziato a grandinare fortissimo”, ricorda l’attaccante. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Simeone, il retroscena divertente su Conte: “È pazzo, ci urlava contro sotto la grandine”

