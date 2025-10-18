Simeone il gol dell' ex firma l' impresa del Toro | Napoli spuntato Conte rallenta
Una rete del Cholito decide la partita: i campioni d'Italia, senza Hojlund e McTominay, sbattono contro il muro di Baroni.
Il Torino parte subito forte con la rete di Simeone al 16', ma ci pensa Cancellieri con una splendida doppietta (24' e 40') a ribaltare il match. Adams rimette in equilibrio il match con una rete al 73' e Coco mette la sua firma sul momentaneo 2-3.
Trasferta amara per il Napoli: Simeone affonda Conte - Il gol dell'ex Simeone decide una sfida combattuta, annullata nel finale la rete di Lang
Serie A, il Torino batte il Napoli 1-0: decide l'ex Simeone, gol annullato a Lang nel finale - Gol decisivo di Giovanni Simeone nel primo tempo, annullato nel recupero il pareggio di Noa Lang.
Il Cholito Simeone adesso è cuore Toro, stende il Napoli con un gol bellissimo - La più classica rete dell'ex condanna gli azzurri alla sconfitta (1-0)