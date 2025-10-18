Silvia Chiassai Martini ospite della Fondazione Marisa Bellisario per la 25ª edizione del seminario internazionale Donne Economia e Potere

Arezzo, 18 ottobre 2025 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini è stata ospite a Roma della Fondazione Marisa Bellisario, in occasione della 25ª edizione del seminario internazionale “Donne, Economia e Potere”. L'evento, considerato la“Cernobbio delle donne”, rappresenta ogni anno un’importante occasione di confronto su temi di attualità, economia e politica, con la partecipazione delle più significative personalità delle Istituzioni. Il Sindaco è intervenuta nella sezione “Donne, territorio e politica”, insieme a rappresentanze politico-amministrative di rilievo come la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, l’ex Sindaco di Roma, Virginia Raggi, la senatrice Tilde Minasi, ma anche giuriste e analiste esperte, in un dibattito moderato dalla nota giornalista Flavia Perina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

