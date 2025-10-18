Silenzio fiori e commozione Il cordoglio del Sud Milano per i fratelli carabinieri

Ieri è stata una giornata di profondo lutto, e l’intero Sud Milano ha voluto esprimere il proprio cordoglio per Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri tragicamente scomparsi in seguito alla drammatica esplosione avvenuta nei giorni scorsi a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Una tragedia che ha scosso l’Arma e l’intero Paese, riportando al centro dell’attenzione il valore e il sacrificio di chi ogni giorno indossa la divisa per servire la comunità. Due le cerimonie commemorative svoltesi sul territorio. A Rozzano, presso la Tenenza dei Carabinieri, una delegazione del Comune ha preso parte alla cerimonia organizzata per rendere omaggio ai militari caduti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Silenzio, fiori e commozione. Il cordoglio del Sud Milano per i “fratelli” carabinieri

