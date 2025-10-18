Sigfrido Ranucci le tante querele e minacce che ha ricevuto negli anni
Sigfrido Ranucci, giornalista, conduttore e curatore del programma Report su Raitre, ha subito un attentato sotto la propria abitazione. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
"Siamo noi la tua scorta”, è il coro dei manifestanti davanti alla sede Rai Le immagini di Sigfrido Ranucci che si è affacciato dal balcone della redazione e si è commosso - facebook.com Vai su Facebook
Dall’attentato a Sigfrido Ranucci agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. In studio Riccardo Iacona, Maria Volpe e Carlo Puca commentano la vicenda e riflettono sulle sfide del giornalismo. Spazio alla satira e alle recenti fasi dell’accordo per Gaza. #TvTalk alle - X Vai su X
La storia di Sigfrido Ranucci, una lunga scia di querele e intimidazioni - "Onestamente la mia vita non è cambiata molto rispetto all'inizio delle minacce. Segnala ansa.it
Storace: “Ho proposto di ritirare le querele a Ranucci e qualcuno non l’ha presa bene” - L’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report, ha scosso l’intero mondo dell’informazione. Secondo thesocialpost.it
Francesco Storace: “Invece di essere solidali con Ranucci, ritirare le querele” - Intervista al giornalista, già ministro e presidente del Lazio: “Ora che qualcuno lo vuole morto, non può esserci qualcun altro che ... Secondo huffingtonpost.it