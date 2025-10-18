Sigfrido Ranucci il giorno dopo l'attentato | Davanti casa c'erano 400 persone solidarietà da tutto il mondo

Il conduttore di 'Report' Sigfrido Ranucci il giorno dopo l'attentato: "C'è stata una grande manifestazione di sostegno, oggi davanti casa c'erano 400 persone. Ho ricevuto solidarietà in tutta Italia e anche nel mondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sigfrido Ranucci dopo l'attentato: «C'è tensione ma anche soddisfazione, ho ricevuto tanto affetto. Sotto casa un presidio di 400 persone» - «La tensione c'è, sicuramente, perché c'è stato cambio di passo rispetto alle minacce ricevute negli ultimi mesi. msn.com scrive

