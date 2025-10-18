È lunga la scia di atti violenti e intimidatori nei confronti dei cronisti e dei giornalisti di inchiesta, anche dalle conseguenze estreme. L'attentato contro Sigfrido Ranucci,. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Sigfrido Ranucci e la bomba sotto casa, i giornalisti minacciati (e a volte uccisi) prima di lui: da Roberto Saviano e Maurizio Costanzo a Giancarlo Siani