Sigfrido Ranucci e la bomba sotto casa i giornalisti minacciati e a volte uccisi prima di lui | da Roberto Saviano e Maurizio Costanzo a Giancarlo Siani
È lunga la scia di atti violenti e intimidatori nei confronti dei cronisti e dei giornalisti di inchiesta, anche dalle conseguenze estreme. L'attentato contro Sigfrido Ranucci,. 🔗 Leggi su Leggo.it
Questa notte hanno fatto saltare in aria le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia. Un atto terroristico, mafioso e vile che deve far riflettere ora più che mai che Report e i suoi conduttori vanno difesi, protetti e sostenuti con tutte le nostre forze. Ora più che mai, dob - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera Sigfrido Ranucci sarà ospite di Lilli Gruber. #ottoemezzo - X Vai su X
Attentato a Sigfrido Ranucci, rafforzata la scorta dopo la bomba sotto l'auto del giornalista di Report a Pomezia. Il conduttore: "L'ordigno poteva uccidere" - "Nostro padre ha la stima di tantissima gente, siamo orgogliosi" ... Segnala tg.la7.it
Bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci: “Potevano ammazzare mia figlia”. Chi è il giornalista finito nel mirino - Un ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia: “Potevano uccidere mia figlia”. Segnala alfemminile.com
Esplode bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci di Report. Meloni: “Ferma condanna”, Nordio: “Attentato allo Stato” - Un ordigno è esploso sotto l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: era parcheggiata davanti alla casa dove vive a Pomezia. Riporta dire.it