Sigfrido Ranucci chi ha messo la bomba? Potevano ammazzare mia figlia Hanno usato almeno un chilo di esplosivo Non è la prima esplosione

«Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione, avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero potuto ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sigfrido Ranucci, chi ha messo la bomba? «Potevano ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno un chilo di esplosivo». Non è la prima esplosione

News recenti che potrebbero piacerti

Questa notte hanno fatto saltare in aria le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia. Un atto terroristico, mafioso e vile che deve far riflettere ora più che mai che Report e i suoi conduttori vanno difesi, protetti e sostenuti con tutte le nostre forze. Ora più che mai, dob - facebook.com Vai su Facebook

Sigfrido Ranucci racconta i retroscena dell’attentato subito e ricostruisce una serie di episodi inquietanti avvenuti nei mesi precedenti: "Persone che mi riprendevano collegate con gli auricolari mentre incontravo delle fonti importanti". #ottoemezzo - X Vai su X

Sigfrido Ranucci, chi ha messo la bomba? «Potevano ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno un chilo di esplosivo». Non è la prima esplosione - «Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione, avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero ... Secondo msn.com

Le grandi battaglie di Sigfrido Ranucci per cui ha rischiato la vita - Il conduttore di Report è stato vittima di un atto intimidatorio nella serata di giovedì 16 ottobre che rievoca le pagine più tristi della storia del nostro Paese ... Lo riporta elle.com

Sigfrido Ranucci, chi ha piazzato la bomba sotto casa sua? La malavita, gli albanesi del cartello Escobar, gli ultras: tutte le piste. «Ci sono 4/5 tracce importanti» - Un ordigno rudimentale con un chilo di esplosivo, lasciato tra due vasi con la miccia accesa a pochi metri dall'abitazione. Segnala leggo.it