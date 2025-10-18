Sigfrido Ranucci chi ha messo la bomba? Potevano ammazzare mia figlia Hanno usato almeno un chilo di esplosivo Non è la prima esplosione

Leggo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione, avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero potuto ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno. 🔗 Leggi su Leggo.it

sigfrido ranucci ha messoSigfrido Ranucci, chi ha messo la bomba? «Potevano ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno un chilo di esplosivo». Non è la prima esplosione - «Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione, avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero ... Secondo msn.com

sigfrido ranucci ha messoLe grandi battaglie di Sigfrido Ranucci per cui ha rischiato la vita - Il conduttore di Report è stato vittima di un atto intimidatorio nella serata di giovedì 16 ottobre che rievoca le pagine più tristi della storia del nostro Paese ... Lo riporta elle.com

sigfrido ranucci ha messoSigfrido Ranucci, chi ha piazzato la bomba sotto casa sua? La malavita, gli albanesi del cartello Escobar, gli ultras: tutte le piste. «Ci sono 4/5 tracce importanti» - Un ordigno rudimentale con un chilo di esplosivo, lasciato tra due vasi con la miccia accesa a pochi metri dall'abitazione. Segnala leggo.it

