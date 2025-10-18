Sicurezza scolastica | crolla il controsoffitto di una scuola a Roma l' ANP lancia l' allarme

L'ennesimo episodio di crollo in una scuola a Roma riaccende i riflettori sulla sicurezza scolastica. A seguito del cedimento di un controsoffitto, Antonello Giannelli, presidente dell'ANP, interviene duramente. Sottolinea lo stato di degrado di molti edifici scolastici italiani. Questo incidente evidenzia la necessità impellente di manutenzione e investimenti concreti.L'allarme dell'ANP sullo stato degli edificiIl recente crollo del controsoffitto in un istituto della capitale non sorprende il presidente dell'ANP, Antonello Giannelli. Egli sottolinea come questo episodio sia solo l'ultimo di una lunga serie. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Sicurezza scolastica: crolla il controsoffitto di una scuola a Roma, l'ANP lancia l'allarme

Altri contenuti sullo stesso argomento

SICUREZZA SCOLASTICA - https://ilmascalzone.it/2025/10/sicurezza-scolastica/… - X Vai su X

Sicurezza scolastica a Ragusa. La Consigliera Caruso chiede interventi urgenti a difesa dei bambini - facebook.com Vai su Facebook

Crolla controsoffitto di una scuola a Roma all’orario di ingresso, calcinacci cadono sulle scale: istituto evacuato - Tutto è accaduto, come riporta Ansa, intorno alle 8, quindi intorno all‘orario di ingresso di student ... Segnala tecnicadellascuola.it

Roma, crolla un controsoffitto all'istituto Diaz nel quartiere Tuscolano: tragedia mancata per pochi minuti - La campanella era appena suonata; gli studenti stavano entrando nell’edificio, ma non erano ancora saliti in classe ... Secondo tg.la7.it

Crolla un controsoffitto in scuola a Roma, nessun ferito - Edificio evacuato, in corso le verifiche sulla stabilità del tetto. Secondo ansa.it