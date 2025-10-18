Sicurezza scolastica | crolla il controsoffitto di una scuola a Roma l' ANP lancia l' allarme

L'ennesimo episodio di crollo in una scuola a Roma riaccende i riflettori sulla sicurezza scolastica. A seguito del cedimento di un controsoffitto, Antonello Giannelli, presidente dell'ANP, interviene duramente. Sottolinea lo stato di degrado di molti edifici scolastici italiani. Questo incidente evidenzia la necessità impellente di manutenzione e investimenti concreti.L'allarme dell'ANP sullo stato degli edificiIl recente crollo del controsoffitto in un istituto della capitale non sorprende il presidente dell'ANP, Antonello Giannelli. Egli sottolinea come questo episodio sia solo l'ultimo di una lunga serie. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

