Sicurezza nell' artigianato l' Opram rinnova il coordinamento regionale
ANCONA – Avvicendamento nel Coordinamento regionale dell’organismo paritetico regionale Artigianato Marche, Opram-Opra Marche. Massimiliano Felicioni e Leonardo Bartolucci assumono il ruolo di coordinatori regionali pro tempore dell’Organismo. Le coordinatrici uscenti Loredana Longhin, per la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
