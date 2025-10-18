Sicurezza in val Bidente i sindaci | | Più controlli sui bus e nei weekend
Sicurezza in Val Bidente, i sindaci di Civitella, Galeata e Santa Sofia hanno presentato le loro proposte al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro erano presenti anche il prefetto, il questore, i rappresentanti delle forze dell’ordine e altri rappresentanti istituzionali, sono state presentate alcune proposte volte a fronteggiare le crescenti criticità in materia di sicurezza pubblica nei Comuni dell’alta Valle. "Tra i punti sollevati – spiega il sindaco di Galeata Francesca Pondini – è emersa in modo chiaro la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con l’istituzione di presidi fissi nei tre Comuni dell’Alta Valle, in particolare durante i fine settimana, periodo in cui si registra un maggiore afflusso di persone e un aumento degli episodi di degrado, disturbo alla quiete pubblica e comportamenti a rischio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
