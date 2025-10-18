Sicurezza immigrazione e sinergia tra enti locali tra i temi del summit prefetto-sindaci

Leccotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sicurezza, immigrazione, collaborazione sinergica tra enti locali. Sono questi alcuni dei tempi principali trattati durante l'incontro del prefetto di Lecco Paolo Ponta con i sindaci della provincia e i presidenti delle Comunità montane del territorio. Il “summit” si è tenuto nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sicurezza immigrazione sinergia entiSicurezza, immigrazione e sinergia tra enti locali tra i temi del "summit" prefetto-sindaci - Sono questi alcuni dei tempi principali trattati durante l'incontro del prefetto di Lecco Paolo Ponta con i sindaci della provincia e ... leccotoday.it scrive

“Sicurezza del territorio”, sinergia in vista fra Rieti e Terni emersa nel convegno organizzato da Unarma - L’importanza della prevenzione e della videosorveglianza in città, il controllo di vicinato, l’intelligenza artificiale nel crime- Da ilmessaggero.it

Pensioni, enti locali, sicurezza: gli emendamenti del governo alla manovra - Il governo ha depositato in Commissione al Senato un primo pacchetto di emendamenti alla manovra, allo stato attuale all’esame della Commissione Bilancio di ... Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Immigrazione Sinergia Enti