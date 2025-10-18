Sicurezza immigrazione e sinergia tra enti locali tra i temi del summit prefetto-sindaci

Sicurezza, immigrazione, collaborazione sinergica tra enti locali. Sono questi alcuni dei tempi principali trattati durante l'incontro del prefetto di Lecco Paolo Ponta con i sindaci della provincia e i presidenti delle Comunità montane del territorio. Il “summit” si è tenuto nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sì all’immigrazione legale e qualificata #Immigrazione #Rimpatri #Sicurezza #Europa #Roma #NoAbusi #StopClandestinità #CdR #ECR - X Vai su X

Si è tenuto ieri a Palazzo San Teodoro l’evento “Panorama on the road”, che ha visto protagonisti tre membri del governo italiano: Matteo Piantedosi (Interno), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) ed Edmondo Cirielli (Esteri). Sicurezza e immigrazione - Piante - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza, immigrazione e sinergia tra enti locali tra i temi del "summit" prefetto-sindaci - Sono questi alcuni dei tempi principali trattati durante l'incontro del prefetto di Lecco Paolo Ponta con i sindaci della provincia e ... leccotoday.it scrive

“Sicurezza del territorio”, sinergia in vista fra Rieti e Terni emersa nel convegno organizzato da Unarma - L’importanza della prevenzione e della videosorveglianza in città, il controllo di vicinato, l’intelligenza artificiale nel crime- Da ilmessaggero.it

Pensioni, enti locali, sicurezza: gli emendamenti del governo alla manovra - Il governo ha depositato in Commissione al Senato un primo pacchetto di emendamenti alla manovra, allo stato attuale all’esame della Commissione Bilancio di ... Si legge su ilgiornale.it