Sicurezza idraulica ad Aranova oltre 3 milioni contro gli allagamenti

Cdn.ilfaroonline.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 18 ottobre 2025 – Interventi per la messa in sicurezza idraulica di Aranova: la Giunta comunale di Fiumicino ha approvato la delibera n. 184 del 9 ottobre 2025 che dà mandato di avviare la progettazione. Il provvedimento approva il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per affidare i servizi relativi al progetto di fattibilità tecnico-economica e al progetto esecutivo, primo passaggio necessario per arrivare ai cantieri. L’atto individua due aree di intervento, a nord e a sud del bacino idraulico di Aranova, e punta a realizzare nuove reti per lo smaltimento delle acque meteoriche nei sottobacini A e C. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

