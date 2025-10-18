Sicurezza Cidec Sicilia | La questura snellisca le procedure per l' installazione di telecamere
Liberalizzazione dell’uso delle telecamere da parte degli esercenti per contribuire al contrasto della criminalità a Palermo, soprattutto nel centro storico. A proporlo è la Confederazione italiana esercenti commercianti Sicilia, dopo l’omicidio di Paolo Taormina, a pochi passi dal Teatro Massimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Sicurezza a Palermo, la CIDEC Sicilia invita i commercianti a installare telecamere: “Ma la Questura intervenga per eliminare l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro” - X Vai su X
Sicurezza a Palermo, la CIDEC Sicilia invita i commercianti a installare telecamere: “Ma la Questura intervenga per eliminare l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro” Liberalizzazione dell’uso delle telecamere da parte degli esercenti, per c - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza a Palermo, la CIDEC Sicilia invita i commercianti a installare telecamere: “Ma la Questura intervenga per eliminare l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato ... - Liberalizzazione dell’uso delle telecamere da parte degli esercenti, per contribuire al contrasto della criminalità a Palermo, soprattutto nel ... Si legge su lavalledeitempli.net
Giubileo, il piano sicurezza della questura: 62 eventi, il test l'8 dicembre - Un documento di circa 150 pagine che disciplina la pianificazione dei servizi che interesseranno la Capitale durante tutto il Giubileo. Si legge su rainews.it