Siculiana si accendono i motori del Carnevale 2026 | al via le iscrizioni ai gruppi di ballo
Si è tenuto nei locali della sala consiliare del Comune di Siculiana il primo incontro pubblico dedicato all’organizzazione del Carnevale Siculianese 2026, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità e dalle associazioni locali. L’iniziativa, che ha registrato una partecipazione numerosa e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Si accendono i motori per il Rally di Taormina, appuntamento conclusivo della Coppa Rally 9ª Zona e nono round del Campionato Siciliano Rally, entrambi a coefficiente 1,5. - facebook.com Vai su Facebook
Zironi "Tra Maranello e Siculiana un'intesa su cultura e motori" - Città dei Motori Luigi Zironi a Siculiana, nell'Agrigentino, per l'inaugurazione della mostra – museo dedicata ad ... Riporta notizie.tiscali.it