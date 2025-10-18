Siamo scesi in piazza per la Palestina ma non perché spenderemo miliardi in armi in nome dell’Europa

Le piazze affollatissime per la Palestina sono state un segno per dire che Gaza era l’asticella di disumanità vergognosamente superata Le piazze mi piacciono. Sono un brivido di “sovranità popolare” in queste democrazie malate, asfittiche. Le piazze sono importanti. Per questo c’è sempre qual. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

