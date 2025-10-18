Siamo progressisti Congresso Pse vota espulsione del partito di Fico

Il Congresso del Pse che si è aperto ad Amsterdam ha votato l’espulsione dal partito di Smer, la forza politica slovacca fondata da Robert FicoSiamo una famiglia progressista e tutti i nostri membri sostengono valori europei come la parità di diritti, lo stato di diritto e un’Europa sociale forte”, si legge in un messaggio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

