Siamo progressisti Congresso Pse vota espulsione del partito di Fico

Il Congresso del Pse che si è aperto ad Amsterdam ha votato l’espulsione dal partito di Smer, la forza politica slovacca fondata da Robert Fico “Siamo una famiglia progressista e tutti i nostri membri sostengono valori europei come la parità di diritti, lo stato di diritto e un’Europa sociale forte”, si legge in un messaggio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Siamo progressisti”, Congresso Pse vota espulsione del partito di Fico

Approfondisci con queste news

Il campo largo ma sopratutto ammaccato in due facce, anzi in due luoghi. A Roma, dentro la Camera affollata per la votazione sul caso Almasri, i leader progressisti si cercano e si parlano: Giuseppe Conte chiacchiera fitto con Elly Schlein delle rogne toscane, - facebook.com Vai su Facebook

#Scotto, Scuderi, Corrado e Croatti atterrano a Roma: gli altri sono ancora in Israele. Insulti ai progressisti sul volo - X Vai su X

Il Congresso del Pse vota l'espulsione del partito di Fico - Il Congresso del Pse che si è aperto ad Amsterdam ha votato l'espulsione dal partito di Smer, la forza politica slovacca fondata da Robert Fico. Scrive ilmessaggero.it

Il Congresso del Pse vota l'espulsione del partito di Fico. Lui risponde: "Cacciato perché ho consacrato uomo e donna in Costituzione'" - Il Congresso del Pse che si è aperto ad Amsterdam ha votato l'espulsione dal partito di Smer, la forza politica slovacca fondata da Robert Fico. Come scrive ansa.it

Braga (Pd), 'fuori dal Pse chi minaccia lo stato di diritto' - "Per sostenere i valori europei come la parità di diritti e un' Europa sociale più forte il Congresso del Pse ha votato l'espulsione dal partito di Smer, la forza politica slovacca fondata da Robert F ... Lo riporta ansa.it