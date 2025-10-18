Siamo carabinieri Sappiamo anche di dover rischiare

Lidentita.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragedia accaduta in un casolare di Castel d’Azzano, in provincia di Verona e che si è conclusa con la morte di tre militari dell’arma dei Carabinieri ha tutte le sembianze di una strage. Sappiamo che ci vorrà del tempo per accertarlo e nel frattempo si dovrà indagare sul loro sacrificio e su quello dei . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

siamo carabinieri160sappiamo anche di dover rischiare

© Lidentita.it - “Siamo carabinieri. Sappiamo anche di dover rischiare”

Argomenti simili trattati di recente

Mattarella alla Flotilla: "Fermatevi". Ma loro tirano dritto: "Romperemo il blocco navale" - Dopo aver affondato la mediazione italiana, la Global Sumud Flotilla è pronta a riprendere il viaggio verso Gaza. ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Siamo Carabinieri160sappiamo Dover Rischiare