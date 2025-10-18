Siamo carabinieri Sappiamo anche di dover rischiare
La tragedia accaduta in un casolare di Castel d’Azzano, in provincia di Verona e che si è conclusa con la morte di tre militari dell’arma dei Carabinieri ha tutte le sembianze di una strage. Sappiamo che ci vorrà del tempo per accertarlo e nel frattempo si dovrà indagare sul loro sacrificio e su quello dei . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
