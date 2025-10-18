Si vota nella parte nord di Cipro tra l’unione delle nazioni turche e i filoeuropei

    Domenica si terranno le elezioni presidenziali nella parte settentrionale di Cipro, sede della Repubblica turca di Cipro del nord, entità autoproclamata e riconosciuta soltanto dalla Turchia. L’isola rimane divisa dal 1974, quando l’intervento militare turco seguì al colpo di stato dei nazionalisti greco-ciprioti, volto a rovesciare l’allora presidente, l’arcivescovo greco-ortodosso Makarios, e a realizzare l’enosis, ossia l’unificazione con la Grecia. L’elezione contrappone il presidente uscente Ersin Tatar al leader dell’opposizione Tufan Erhurman e si configura come un referendum sulla direzione futura della piccola repubblica: Turchia o Europa?   La campagna elettorale ha messo in evidenza la frattura all’interno della comunità turco-cipriota riguardo al futuro dei rapporti con la Repubblica di Cipro, abitata dalla comunità greca e membro dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

