Si sono laureate in medicina tra mille difficoltà Solo loro da Kabul alle province più remote sono autorizzate a curare le donne Ma saranno sempre di meno in un Paese dove decidere di essere madre è un azzardo
J amila non perde mai la pazienza. Ha 38 anni e un fisico robusto. Indossa una divisa viola e un hijab di un tono più chiaro. Mentre completa il giro dei pazienti nel reparto di terapia subintensiva dell’ospedale Emergency di Kabul, dove fa l’anestesista, annota tutto su un taccuino. Da quando i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan, nel 2021, il suo lavoro è diventato un atto di resistenza. Il governo dell’Emirato Islamico ha vietato alle donne di lavorare in quasi tutti i settori, con la sola eccezione dell’istruzione e della sanità. Le ragazze, però, non possono più frequentare le scuole superiori dopo i 12 anni, tantomeno le università, comprese le facoltà di Medicina. 🔗 Leggi su Iodonna.it
