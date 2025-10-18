Si sente male dopo aver visto la madre morire in casa | stroncato dal dolore davanti i sanitari del 118

Tragedia in una abitazione di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna: Gianfranco Rambelli, 57enne imprenditore agricolo e consigliere comunale di Fratelli d'Italia, è morto in casa poco dopo il decesso della madre e praticamente di fronte agli operatori del 118 arrivati in ambulanza per soccorrere a donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tragedia nell'Ennese: bimbo di 7 anni si sente male mentre stava giocando e muore in Ospedale - facebook.com Vai su Facebook

Soccorso in quota: si sente male nell’alpeggio a Gressoney, un’ora di cammino per raggiungerlo http://dlvr.it/TNkP9z @LaStampa - X Vai su X

Si sente male dopo aver fumato uno spinello fuori dalla scuola: trovato e denunciato il pusher - Oltre all’accusa di spaccio di stupefacenti, dovrà rispondere anche di omissione di soccorso perché non ha aiutato la minorenne in difficoltà ... Lo riporta luccaindiretta.it

Studentessa minorenne si sente male dopo spinello: denunciato un 18enne - Una studentessa minorenne è finita in ospedale dopo un malore causato da uno spinello contenente marijuana fumato insieme a due compagne nei pressi di un ... Riporta gonews.it

Beve dalla borraccia a scuola e si sente male, il compagno confessa: “Avevo versato la candeggina per scherzo” - Una studentessa di Avola (Siracusa) si è sentita male dopo aver bevuto dell'acqua contaminata con la candeggina dalla sua borraccia ... Da fanpage.it