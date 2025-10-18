Si ribalta con il trattore ferito | soccorso con l’elicottero

Loro Ciuffennza (Arezzo), 18 ottobre 2025 – Ennesimo incidente agricolo con un trattore coinvolto. Questa volta è successo a Loro Ciuffenna, nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Arezzo; insieme al personale sanitario del 118 hanno stabilizzato il conducente del trattore che si è ribaltato, poi è stato l'elisoccorso regionale Pegaso a portare in ospedale lo sventurato autista. del mezzo. In Toscana e dintorni sono stati numerosi gli incidente negli ultimi giorni: due giorni fa la morte di un noto ristoratore a Sarzana, giovedì un altro incidente mortale a Scansano (Grosseto), con il conducente schiacciato dopo il ribaltamento del mezzo, a luglio proprio nei pressi di Loro un altro incidente mortale.

