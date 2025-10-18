Si ribalta con il trattore ferito in volo con il Pegaso

Arezzonotizie.it | 18 ott 2025

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti nel tardo pomeriggio nel Comune di Loro Ciuffenna per un incidente di un mezzo agricolo che si è ribaltato. I Vigili del Fuoco insieme al personale sanitario del 118 hanno stabilizzato e consegnato a Pegaso l'autista del mezzo. In seguito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

