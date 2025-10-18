Si ribalta con il trattore ferito in volo con il Pegaso

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti nel tardo pomeriggio nel Comune di Loro Ciuffenna per un incidente di un mezzo agricolo che si è ribaltato. I Vigili del Fuoco insieme al personale sanitario del 118 hanno stabilizzato e consegnato a Pegaso l'autista del mezzo. In seguito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Muore schiacciato sotto il trattore che si ribalta Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2025/10/16/muore-schiacciato-sotto-il-trattore-che-si-ribalta-3/ e clicca sul link in bio . . . #maremma #ilgiunco #maremmalocal #grosseto #toscana #news #maremmani - facebook.com Vai su Facebook

Piobesi, trattore si ribalta dopo lo scontro con un camion: morto l’agricoltore https://lastampa.it/torino/2025/10/09/news/piobesi_agricoltore_morto_scontro_trattore_camion-15344684/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Si ribalta con il trattore, ferito: soccorso con l’elicottero - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Arezzo; insieme al personale sanitario del 118 hanno stabilizzato il conducente del trattore che si è ribaltato, poi è stato l’elisoccorso ... Scrive msn.com

Trattore si ribalta in via Trasversale, un ferito - Un incidente è avvenuto oggi alle porte di Latina in via Trasversale, a poca distanza da Borgo San Michele. Lo riporta latinaoggi.eu

Trattore carico di mele si ribalta in campagna: raddrizzato con cuscini di sollevamento e paranco - Trattore si ribalta nelle campagne di Banco, intervento dei Vigili del Fuoco di Banco e Casez per la messa in sicurezza. Scrive nordest24.it