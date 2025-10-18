Si lussa una spalla durante un' escursione | ferito un 53enne pordenonese
Un uomo di 53 anni, originario del Pordenonese, è rimasto ferito durante un'escursione intorno alla zona del Bellunese. Il fatto, dalle prime informazioni in possesso, è avvenuto nella giornata di sabato 18 ottobre alle 13 a Lorenzago di Cadore, a 400 metri dal Bivacco Vaccari. La Suem ha chiesto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Escursione con infortunio per un 53enne di Pordenone: cade e si lussa una spalla - LORENZAGO DI CADORE (BELLUNO) – Un’escursione tra i monti del Bellunese si è trasformata in un intervento di soccorso per un uomo di 53 ann i, originario di Pordenone. Secondo nordest24.it
