Si infortuna durante un' arrampicata in Val di Mello | 23enne elitrasportato in ospedale
I tecnici della Stazione di Val Masino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del CNSAS - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sono stati attivati ieri sera intorno alle 19:30 dalla SOREU delle Alpi per due arrampicatori in difficoltà in Val di Mello, a circa 1800 metri di quota. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Danilo si è infortunato alla già martoriata mano destra durante un allenamento in palestra: rottura del quarto metacarpo. Proverà comunque a stringere i denti - facebook.com Vai su Facebook
+++TURISTA FRANCESE SI INFORTUNA DURANTE ESCURSIONE A MATERA NEI PRESSI DEL TORRENTE GRAVINA NEL PARCO DELLA MURGIA MATERANA A RIDOSSO DEI SASSI, INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO E 118: REPORT, VIDEO, FOTO+ - X Vai su X