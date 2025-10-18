Si infortuna durante un' arrampicata in Val di Mello | 23enne elitrasportato in ospedale

Sondriotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tecnici della Stazione di Val Masino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del CNSAS - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sono stati attivati ieri sera intorno alle 19:30 dalla SOREU delle Alpi per due arrampicatori in difficoltà in Val di Mello, a circa 1800 metri di quota. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

