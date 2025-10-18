Sì gli antichi sapevano già tutto

Bisogna rallegrarsi dell’ambizione di Matteo Nucci nello scrivere Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli, 566 pp., 22 euro); non tanto per la mole del libro né per l’elevato soggetto, quanto per aver voluto mediare fra due forme narrative non agevoli, il romanzo storico e il romanzo filosofico. Entrambe impongono esigenze stilistiche specifiche – il primo la fedeltà agli eventi, il secondo l’insegnamento di una morale – che quasi mai si accompagnano bene; entrambe, soprattutto, pongono il problema di come debbano parlare i personaggi per suonare credibili senza risultare noiosi o sentenziosi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

