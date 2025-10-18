Si fingono carabinieri e tentato di truffare coppia di anziani | in manette due napoletani

Brisighella (Ravenna), 18 ottobre 2025 – Si fingevano carabinieri. In manette due truffatori, entrambi con trascorsi giudiziari. Risiedono in provincia di Napoli i due uomini tratti in arresto dai carabinieri della Stazione di Brisighella dopo aver tentato di truffare una coppia di anziani coniugi. Tutto ha avuto inizio lunedì scorso, quando una coppia residente nel faentino era stata contattata telefonicamente presso la loro abitazione. Fingendosi maresciallo dei carabinieri, l'interlocutore aveva fatto credere loro che erano stata commessa una rapina con un'auto a loro intestata. Il truffatore, contattando la signora, l'aveva invitata a racimolare tutti i soldi e l'oro presenti in casa, in quanto da lì a breve sarebbero passati dei carabinieri in borghese a ritirarli, al fine di risarcire i danni causati durante il fantomatico evento criminoso.

