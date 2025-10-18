Si ferma Nkunku emergenza in attacco per il Milan contro la Fiorentina | tutti gli indisponibili di Allegri

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutte notizie per il Milan e per Allegri: Nkunku salta la sfida con la Fiorentina per un problema a un alluce. L’attaccante francese si aggiunge alla già lunga lista degli indisponibili rossoneri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ferma nkunku emergenza attaccoMilan, quale attacco contro la Viola? Accanto a Gimenez uno fra Nkunku e Leao - L'infortunio di Pulisic pone ad Allegri un problema rilevante: in questa situazione difficile che rinunci a Santi, mentre il francese appare leggermente favorito su Rafa. Segnala msn.com

