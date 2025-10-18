Si è spento Nicola Di Nardo musicista e docente della d' Annunzio

Chietitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento Nicola Di Nardo, musicista e docente di Chieti. Era ricoverato all'ospedale di Pescara, aveva 68 anni.Docente all'università d'Annunzio e tastierista dell'Ud’A band, il gruppo musicale animato da studenti, docenti e dipendenti dell'Ateneo, Di Nardo era un nome noto in ambito musicale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 232 Spento Nicola Nardo