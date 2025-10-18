Si è spenta Sofia Corradi la mamma Erasmus
La notte scorsa a Roma è venuta a mancare Sofia Corradi. Aveva 91 anni. È stata docente ordinaria di Scienze dell’educazione presso l’Università degli Studi Roma Tre, ma il suo nome è legato soprattutto alla nascita di un progetto che ha modificato il modo di concepire la formazione universitaria in Europa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Morta la professoressa Sofia Corradi, ‘mamma Erasmus’: ideò il programma che portò gli studenti in Europa - Si è spenta Sofia Corradi, professoressa ordinaria di Scienze dell’educazione all’Università di Roma Tre. Scrive fanpage.it